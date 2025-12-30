A dos años de la asunción de Milei, hay casi 60 mil empleos públicos menos

(NA) – La dotación de personal de la administración pública nacional (APN), empresas y sociedades se redujo en noviembre y se perdieron 785 empleos, lo que representó una baja de 0,3% contra octubre y del 7,8% contra noviembre del 2024. En relación a la asunción de Javier Milei -diciembre 2023- la pérdida asciende a 59.688 puestos de trabajo.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante noviembre, la cantidad de empleos públicos que se perdieron asciende a 785. Esto, contra octubre, representa una caída del 0,3%.

A nivel interanual, la APN bajó 7,8% contra noviembre del 2024. Puesto en números, significó una reducción de 22.322 puestos de trabajo en la medición año versus año.

Administración centralizada: pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos.

pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos. Administración descentralizada: se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados.

se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados. Administración desconcentrada: el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo.

el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo. Otros entes: pasó de 14.148 a 14.103, lo que implicó una reducción de 0,3%.

pasó de 14.148 a 14.103, lo que implicó una reducción de 0,3%.

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 374 empleados durante noviembre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedando con 89.566 empleados.

Tomando en cuenta los números desde principios de año, el total de la APN se redujo un 6,06%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 281.785.

El acumulado de enero a noviembre arroja un total de 18.178 puestos de trabajo menos.

Si se contabiliza la llegada de La Libertad Avanza al poder, el número total de puestos de trabajos que se perdieron asciende a 59.688, casi 60 mil empleos menos.

En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en la Administración Pública Nacional. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 15,57%.