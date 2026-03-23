Cayó casi un 12% la siembra de papa en el sudeste bonaerense

La siembra de papa en el sudeste bonaerense, una de las principales productoras del país del cultivo, se redujo un 11,6% en la actual campaña respecto del ciclo 2024/25. Así lo destacó la Federación Nacional de Productores de Papa (Fenapp) que, de todos modos, expresó que no es una mala noticia ya que el año pasado hubo sobreoferta y una fuerte caída de los precios.

De acuerdo al relevamiento, Balcarce redujo su superficie un 16%, General Alvarado un 17% y General Pueyrredón (Mar del Plata) lideró la caída con un 19%. Tandil bajó un 14% y Benito Juárez un 13%, mientras que Lobería mostró un ajuste más leve del 5%. La excepción fue Necochea, que creció un 32%, lo que evidencia movimientos internos dentro de la región. Azul, en tanto, prácticamente no registró cambios.

Lejos de considerarla una mala noticia, para la entidad “el nuevo relevamiento satelital confirmó una reducción en la superficie sembrada que no solo era esperada, sino también necesaria para el propio sector”, expresó el reporte. Esto es porque el año pasado hubo sobreoferta de papa y una fuerte caída de los precios.

Al respecto, el presidente de la Fenapp, Alfredo Pereyra, expresó que pese a que hubo 5000 hectáreas menos, la noticia no es negativa. “Eso es muy bueno. Uno pensaría: ‘¿cómo, sembraron menos y están contentos?’. Bueno, hacía falta que sembráramos menos y que tengamos menos papa, porque venimos de un año realmente desastroso de precios, con un exceso de papa que no se consumió y se tuvo que tirar”, sostuvo.

Más allá de los datos, el dirigente describió un escenario complejo para la producción papera por el incremento de los costos, especialmente de los combustibles, a raíz del conflicto en Medio Oriente.

“Nos está complicando mucho. No sabemos cuándo va a terminar esto, porque mientras siga la guerra van a seguir los aumentos de combustible, de agroquímicos y de fletes. Hoy estamos vendiendo con precios que están ahí, al borde, y no tenemos precios de fertilizantes. No hay. Querés comprar y no hay. Los combustibles ya aumentaron un 10%. Estamos complicados”, advirtió Pereyra.

Además, la industria enfrenta una dura competencia externa. “Eso es casi lo que más nos preocupa. Brasil, que era el gran comprador de papas prefritas, hoy está siendo abastecido por Europa. Las ventas cayeron al 50%. Y Europa tiene precios muy baratos por la entrada de China, India, Marruecos y Sudáfrica. Han inundado el mercado y eso hace que ya no sea negocio para nadie”, dijo.