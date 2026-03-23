Tres juveniles de Olavarría viajarán con Boca a un torneo internacional en España

La categoría 2011 de Boca Juniors, correspondiente a la Octava División (Sub 15), viajará a España para participar del torneo internacional Oviedo Cup, que se disputará entre el 1 y el 5 de abril en la ciudad de Oviedo.

El certamen contará con la participación de equipos como Atlético de Madrid, Getafe, Espanyol, Real Oviedo y Real Zaragoza, entre otros clubes del fútbol español.

Dentro de la delegación del club “xeneize” habrá presencia de Olavarría. Tres futbolistas de la ciudad integran la lista de buena fe para el torneo: Franco Corrales, Isaías García y Jaime Azato.

El plantel estará dirigido por Silvio Rudman, con Enrique Álvarez como ayudante de campo.

Los jugadores de Olavarría

Los tres futbolistas locales forman parte del grupo que representará a Boca en esta competencia internacional, lo que implica una experiencia deportiva de relevancia en una etapa formativa clave.

Se trata de Franco Corrales, Isaías García y Jaime Azato, todos integrantes de la Octava División del club y que hicieron sus inicios en el club Embajadores de nuestra ciudad.

Competencia internacional

La Oviedo Cup es un torneo de fútbol base que reúne a equipos juveniles de distintas partes del mundo, con fuerte presencia de clubes españoles. En ese marco, Boca Juniors tendrá la posibilidad de medirse ante instituciones de primer nivel en el desarrollo de juveniles.

El viaje y la participación en este tipo de torneos forman parte del proceso de formación de los jugadores, tanto en lo deportivo como en la experiencia internacional.



