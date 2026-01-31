Cheques sin fondos: Con casi 120 mil rechazados, en diciembre se rompió el récord histórico

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró el 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Un nuevo relevamiento confirmó que en diciembre se rompió el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, evidenciando la crisis de liquidez que atraviesan las compañías argentinas.

Basándose en un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Banco Central (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 valores rechazados.

La velocidad del deterioro financiero es el dato que más preocupa a los analistas. Según el documento, la cantidad de cheques sin fondos “se triplicó en un año”, marcando un aumento del 200% respecto a las cifras de diciembre de 2024.

“Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas argentinas para hacer frente a sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.

Este fenómeno golpea principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como principal instrumento de financiación de capital de trabajo.