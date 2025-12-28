Crisis del neumático: SUTNA anunció un nuevo paro nacional por falta de acuerdo paritario

Economía

Buenos Aires, 28 diciembre (NA) — La negociación salarial en la industria del neumático no logra alcanzar un acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció otro paro nacional al acusar de “dilaciones” y “mala fe” a las empresas (FATE, Pirelli y Bridgestone), por no presentar balances contables para justificar la crisis que alegan.

La audiencia paritaria, celebrada de manera virtual el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, culminó sin avances concretos con el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, por lo que ratificaron todas las medidas de protesta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El punto central del conflicto radica en el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia. Desde la representación sindical se sostuvo que las empresas buscan forzar una rebaja del salario real y que no demuestran con documentación fehaciente la “crisis profunda” que argumentan para condicionar la discusión.

“Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley,” afirmó el SUTNA, que acusó a las patronales de intentar imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes de 2024 y 2025.

Por su parte, las empresas rechazaron las acusaciones de dilación, atribuyendo el estancamiento a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato.

Además, evidencia un panorama crítico de la actividad al plantear que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que condiciona cualquier discusión salarial.

Ante la falta de acuerdo, el SUTNA anunció un nuevo paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se realizará entre las 13 horas del martes 30 de diciembre y las 14 horas del miércoles 31 en todas las fábricas.

FATE calificó las medidas como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, alegando que los paros comprometen la “continuidad productiva y la seguridad de planta”.

JM/GAM