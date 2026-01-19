El buque que trae de China más de 5.000 autos híbridos y eléctricos ya está en Argentina

Los más de 5.000 vehículos que carga el buque de BYD representa casi el 10% de todos los autos híbridos y eléctricos que había en el país en diciembre pasado.

El BYD Changzhou, uno de los ocho barcos propios de la automotriz china entró este domingo al mediodía al Río de la Plata por el canal de Punta Indio con más de 5.000 autos híbridos y eléctricos.

El buque de 200 metros de eslora y 38 de manga estará amarrado a primera hora del lunes en el puerto de Zárate

Se trata del primer gran envío de autos de la empresa BYD -el acrónimo de la frase en inglés «Build Your Dreams», «Construye tus Sueños»- que forma parte de los 50.000 vehículos híbridos y eléctricos habilitados por el Gobierno para poder importarse sin pagar arancel extrazona del 35%.

Con barcos de su propia flota que pueden transportar hasta 7.000 autos cada uno, BYD logró reducir enormemente el precio del flete de su producción.

En mayo de 2025, un barco similar al Changzhou -el Explorer 1- transportó al puerto de Saupe, en el estado de Pernambuco, Brasil, 5.500 vehículos de BYD, empresa que actualmente lidera la fabricación mundial de autos híbridos y eléctricos, superando a Tesla, la empresa de Elon Musk.

BYD ya tiene una presencia muy fuerte en Sudamérica. En Brasil fabrican autos y ómnibus, mientras que en Chile y Uruguay es la empresa que más vehículos eléctricos vende.

Curiosamente BYD -fundada en 1995 por el empresario Wang Chuanfu en Shenzhen- no comenzó fabricando autos sino baterías recargables para celulares Motorola y Nokia. Recién en 2003 se expandió a la industria automotriz.