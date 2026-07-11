El Gobierno posterga la reforma de la Zona Fría por falta de acuerdos en el Senado

(Por InfoGEI).- Según fuentes oficiales, el tema fue analizado en la última reunión de la mesa política del Gobierno, donde la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió un informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la senadora Patricia Bullrich, quienes señalaron que el respaldo de los bloques dialoguistas aún resulta insuficiente para avanzar.

La reforma propuesta mantiene el beneficio para los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (unos 4,4 millones de pesos mensuales), pero modifica el esquema de aplicación del descuento. Actualmente, los usuarios reciben una bonificación del 30% o 50% sobre el total de la factura; con el nuevo esquema, el subsidio solo alcanzaría al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), excluyendo los costos de distribución y transporte, lo que reduciría el beneficio efectivo y generaría aumentos en las boletas. En las provincias patagónicas, por ejemplo, se estiman incrementos cercanos al 25%.

Ley Hojarasca: desaparición del Estado

Tras el receso, el Senado retomará sus actividades el 6 de agosto, aunque el oficialismo planea priorizar en esa fecha el tratamiento de la llamada Ley Hojarasca, por lo que la reforma de la Zona Fría quedó sin fecha definida.

Diferencias en el frente interno

Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con senadores alineados con los gobernadores del Norte Grande, cuyo apoyo resulta clave para destrabar la iniciativa. (InfoGEI)