Inflación 2025: el IPC de diciembre confirmaría el registro anual más bajo desde 2017

(NA) – El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 13 de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre, con la expectativa de que el año 2025 cierre con la inflación más baja de los últimos ocho años.

El índice de diciembre volvería a ubicarse por encima del 2%, lo que llevaría a que la inflación acumulada del año ronde el 31%, muy por debajo del 117,8% registrado en 2024. De confirmarse esos números, sería el menor registro anual desde 2017, cuando la inflación cerró en 24,8%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, anticipó una inflación mensual del 2,3% para diciembre y una variación interanual apenas superior al 30%. En línea con esa proyección, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% en diciembre, acumulando 31,8% en todo 2025.

Las distintas consultoras privadas coincidieron en señalar que la carne volvió a ser el principal factor de presión sobre los precios. Equilibra estimó una inflación mensual del 2,6%, con subas destacadas en bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y servicios públicos, y transporte. En tanto, EcoGo Consultores indicó que los alimentos y bebidas aumentaron 2,5%, impulsados principalmente por un alza del 7,3% en carnes, con una suba cercana al 10% en la carne vacuna.

Ese impacto fue parcialmente compensado por la baja en verduras, que registraron una caída cercana al 8%, mientras que las frutas mostraron incrementos moderados. La Fundación Libertad y Progreso también calculó una inflación del 2,6% en diciembre, lo que permitiría cerrar el año en torno al 31,1%, destacando una desaceleración sostenida del nivel general de precios.

Desde esa entidad subrayaron que el proceso inflacionario mostró una clara moderación a lo largo del año, con aumentos heterogéneos entre rubros y varios componentes de la canasta creciendo por debajo del promedio, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

Por su parte, la consultora C&T estimó una inflación mensual del 2,6% para el Gran Buenos Aires, con un acumulado anual del 31,2%, confirmando que 2025 sería el año de menor inflación desde 2017. El informe volvió a señalar a la carne como un factor clave, con subas cercanas al 8% en diciembre, lo que llevó a que los alimentos consumidos en el hogar aumentaran alrededor del 3% mensual.

El rubro bienes y servicios varios fue el que mostró el mayor incremento, impulsado por subas en cigarrillos y artículos de tocador, mientras que esparcimiento también se ubicó por encima del promedio general.

El dato oficial que difundirá el INDEC será clave para confirmar si la desaceleración inflacionaria se consolida y marca un punto de inflexión tras varios años de fuertes subas de precios.