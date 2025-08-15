Insulto como política de Estado: Javier Milei calificó a Kicillof como «comunista enano»

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires con un discurso de extrema dureza contra el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de “comunista enano“, y contra el kirchnerismo, al que acusó de haber convertido al distrito en una “vergüenza nacional”.

Desde La Plata, el mandatario nacional llamó a sus seguidores a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense y al “maldito kirchnerismo” en las próximas elecciones legislativas.

“La provincia de Buenos Aires debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada“, afirmó Milei durante el acto, consolidando el tono confrontativo que tendrá la campaña del oficialismo en el principal distrito electoral del país.

“Ya no se puede tapar el sol con la mano: la calle es tierra de nadie. La gente vive con miedo, mientras los delincuentes circulan impunes. En las escuelas los chicos aprenden cada vez menos y son rehenes de los sindicalistas.

“Ellos sólo ven en la provincia un medio para un fin, el cual consiste en perpetuarse en el poder para resistir el cambio estructural que estamos llevando adelante desde la Nación, por eso Kicillof lo tiene muy claro y desdobló las elecciones porque tiene miedo que lo aplasten los violetas”, agregó el Presidente en el estadio Atenas.

Milei también se refirió a los mandatarios del peronismo que integran las listas seccionales de cara a la elección del 7 de septiembre: “No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”.

Milei presentó a los candidatos de las ocho secciones electorales y aseguró: “Tienen la responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”

Por último, se refirió al slogan de campaña, “Kirchnerismo Nunca Más: “Nunca Más es el concepto de que hay experiencias dañinas que como sociedad no queremos nunca jamás repetir, y el kirchnerismo es una de esas”.