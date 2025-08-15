Tres olavarrienses aprehendidos tras ser protagonistas de distintos hurtos

Tres olavarrienses fueron aprehendidos por efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría luego de ser protagonistas de distintos hurtos que se produjeron en distintos puntos de la ciudad.

Los aprehendidos tiene 27,28 y 48 años.

Todos quedaron a disposición de la UFI N° 10.

Robo en el Hospital

El primero de los malvivientes quedó involucrado en un hurto que se produjo en el interior del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». Se señaló que el botín del delincuente consistió en un sello perteneciente a traumatólogo, un juego de llaves, dos lapiceras, una llave de ignición de vehículo.

El hombre fue aprehendido en la vía pública.

Robo en una vivienda

En la misma jornada del jueves una mujer fue víctima de un robo en el interior de su vivienda ubicada en Velez Sarsfield al 1100.

Segú se indicó el delincuente, sin ejercer violencia, ingresó a la vivienda y se llevó un reloj, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El sujeto fue aprehendido por personal del CPO y puesto a disposición de la Justicia. Quedó alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda.

Robo en un local de ropas

También en la jornada del jueves fue aprehendido un hombre de 47 años que intentó robar en el interior de un local de ropa ubicado Rivadavia al 2800.

En este caso el sujeto no pudo cometer el ilícito dado que una vez que fue observado por las cámaras de seguridad del comercio pudo ser aprehendido.