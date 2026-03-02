Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

Milei acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias.

“¡Vení a explicarme qué pasó con Nisman!”

El presidente Javier Milei acusó este domingo al kirchnerismo de haber firmado con memorándum con Irán, el país que “metió dos bombas» en la Argentina, en referencia a los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA, por lo que le pidió a ese sector político “venir a explciar qué pasó” con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

“¡Manga de asesinos y chorros!”, vociferó el mandatario durante uno de sus tantos cruces con la oposición en la Asamblea Legislativa.

“Se está configurando un nuevo orden mundial”

El presidente Javier Milei advirtió este domingo que “se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él determinará el futuro de nuestro país”.

Reformas del Código Civil, el Código Comercial y el sistema impositivo

El presidente Javier Milei anunció este domingo que impulará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria, “consturir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticioó una “reforma del esquema impositivo” porque, dijo, “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, además de “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

También convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”.

“La industria nacional subsidiada deja en claro que son cómplices del saqueo”

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”. “El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, expresó.

“Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, inquirió.

Milei sostuvo que “para este Gobierno la respuesta es no” y agregó que “la industria nacional subsidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los argentinos”.

«La malaria se ha terminado, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado»

El presidente Javier Milei remarcó este domingo que «la malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado», en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos el congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, destacó en referencia a la oposición.

“Ustedes son el 5%”

El presidente Javier Milei mantuvo este domingo un fuerte cruce con el Frente de Izquierda, al acusar al diputado Nicolás del Caño de “no representar más que al 5 por ciento”.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó el mandatario a Del Caño.

Como parte del mismo cruce, definió a la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

Milei destacó que la reforma laboral “modernizará la relaciones laborales por primera vez en más de 50 años”

El presidente Javier Milei destacó este domingo que la reforma laboral sancionada la semana última “modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.

“Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”

El presidente Javier Milei se dirigió este domingo a la oposición, en uno de los numerosos cruces con ese sector durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, y dijo que le “encanta domar y hacer llorar a los kukas”.

“Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, vociferó ante un recinto enardecido.

“Es el mejor ministro de Economía del mundo”

El presidente Javier Milei reiteró este domingo que “había solo una forma de cortar el nudo gordiando que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”, por lo que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias a quien definió como el “mejor ministro de Economía del mundo”, en referencia a Luis Caputo.

“Soy presidente de ustedes aunque no les guste”

El presidente Javier Milei le pidió este domingo a la oposición que lo vitoreen porque “también es presidente” de ese sector “aunque no les guste”, aunque luego les espetó que “no pueden aplaudir porque tienen las manos en los bolsillos llenos”. También los acusó de “hacer operaciones” que luego “se caen en la Justicia”.

«Hace dos años estábamos atrapados sin salida»

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que “hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”.

La Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias empezó pasadas las 20. La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a un cuarto intermedio.

La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia Márquez, Carlos Espinola, Eduardo Vischi, Juan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine.__IP__

En tanto, la Comisión de Recepción Interior, responsable de acompañar al presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto, la integran los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia, Romina Almeida, Flavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara, Natalia Gadano, y por Diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieru Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.