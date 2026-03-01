Liberación de Nahuel Gallo: El Canciller argentino confirmó que el Gendarme está fuera de Venezuela y no dijo nada de las gestiones de AFA

El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol (AFA).

El Canciller argentino confirmó que Gallo está fuera de Venezuela aunque, como era de esperar, no dijo nada de las gestiones llevadas adelante por la Asociación del Fútbol Argentino.

Dos dirigentes de AFA viajan con Gallo a Venezuela.

El canciller Pablo Quirno confirmó esta noche la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Caracas, y puntualizó que “ha sido liberado y se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

“La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó Quirno en su cuenta de la red social X.

El canciller expresó además “su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”.

En particular, destacó “el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

“El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, añadió el canciller argentino.

Asimismo, reiteró que “la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.