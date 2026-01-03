Macri festejó la captura de Maduro: “Se inicia una época nueva»

(NA) – El ex presidente Mauricio Macri expresó que “hoy celebra la detención de Nicolás Maduro» y criticó a los gobiernos anteriores por ser “cómplices y socios” de la “dictadura criminal venezolana”: “Se inicia una época nueva”.

Macri utilizó su cuenta de la red social X para referirse a la captura del mandatario bolivariano, quien sería juzgado en Estados Unidos: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”.

El líder del PRO reiteró su respaldo a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y consideró que “es la gran luchadora por la libertad” de su país.

«Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado», sostuvo.

En su mensaje, Macri festejó “ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, al tiempo que deseó: “Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

«Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura», concluyó el ex presidente.