Mar del Plata registra una mejora en la ocupación hotelera y mira con expectativa la segunda quincena

La temporada de verano en Mar del Plata comienza a mostrar señales de recuperación en los niveles de alojamiento, con un repunte en la llegada de turistas durante el último fin de semana.

Según indicó el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, en declaraciones a Radio Rivadavia, la ocupación hotelera ronda actualmente el 65%, un dato que marca una mejora sensible frente al 50% registrado en igual período del año pasado.

El dirigente empresario aclaró, sin embargo, que el movimiento turístico no se traduce de manera homogénea en el consumo. En el sector gastronómico de alta gama, los restaurantes más reconocidos trabajan a pleno, con reservas anticipadas que en algunos casos se extienden hasta por 20 días.

Distinta es la situación en los rubros más ligados al consumo masivo. Allí, explicó Szkrohal, predomina la cautela: los sectores que dependen directamente del salario muestran un gasto más medido. En la misma línea, comerciantes y referentes del sector teatral señalan que la actividad todavía se ubica por debajo de las expectativas iniciales para la temporada.

El clima aparece como un factor decisivo para consolidar la tendencia positiva. Tras un comienzo de enero con temperaturas moderadas, se espera que en los próximos días el termómetro supere los 25 grados, lo que podría impulsar una mayor afluencia de visitantes.

Desde el sector turístico confían en que, si las condiciones acompañan, Mar del Plata logre sostener un ritmo que supere los números de la temporada 2025. El comportamiento de la segunda quincena de enero será clave para definir el balance final del verano.