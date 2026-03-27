Milei celebró el fallo por YPF: “¡Ganamos en el juicio!”

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF con un mensaje publicado en su cuenta de X.

“GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF…!!! TMAP. MAGA. VLLC!”, escribió el mandatario en la red social.

El posteo estuvo acompañado por una imagen en la que aparece junto a su hermana, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de YPF, Horacio Marín; y la ministra Sandra Pettovello.

La publicación se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fallara a favor del país y dejara sin efecto la condena millonaria dictada en primera instancia.