Milei pierde terreno: por primera vez la imagen negativa supera a la positiva y lo responsabilizan más por la crisis que a la herencia

Una encuesta nacional de la consultora Tendencias, realizada entre el 9 y el 14 de marzo sobre 3.417 casos, marca un punto de inflexión en el clima de opinión sobre el gobierno nacional: por primera vez desde el inicio de la gestión, la evaluación negativa supera a la positiva. El 55,7% de los consultados califica la gestión de manera negativa, frente a un 44,3% que lo hace positivamente.

El dato no es solo cuantitativo. La distancia entre los bloques también se ensanchó: los opositores firmes alcanzan el 48,1%, mientras que los oficialistas duros representan el 28,9%. La polarización sigue, pero ya no beneficia al gobierno de la misma manera.

Milei, más responsable que la herencia

Otro dato que marca un antes y un después en la serie: por primera vez, Milei aparece más señalado que el gobierno anterior por los problemas económicos. El 43,3% le adjudica al actual gobierno la principal responsabilidad en la situación económica, frente al 33,3% que la atribuye a la herencia recibida. Un 14,8% responsabiliza a ambos.

Al mismo tiempo, el 46,1% considera que el gobierno no está en condiciones de resolver los problemas y los está agravando, mientras que el 34,6% cree que está logrando resolverlos y el 19,3% opina que resolvió algunos pero agravó muchos otros.

Una economía que aprieta

Los datos sociales y económicos reflejan el malestar: el 41,3% afirma que no llega a fin de mes, el 22,5% dice que tuvo que recortar gastos para hacerlo, el 20,9% llega pero ya no puede ahorrar, y apenas el 15,3% llega y puede ahorrar. En materia de deudas, solo el 28,1% de los hogares declara no tener deudas, mientras que el 26,9% está algo endeudado y el 15,2% muy endeudado.

Las expectativas también empeoraron. Solo el 31,8% cree que su economía familiar mejorará el próximo año, mientras que el 44,2% piensa que estará peor, el registro más alto de toda la serie que arranca en agosto de 2024.

La reforma laboral, sin respaldo

La reforma laboral registra un rechazo mayoritario: el 50,5% se manifiesta en contra y apenas el 33,9% a favor. El rechazo se sostiene también en los aspectos concretos: el 49,9% está en contra del financiamiento de las indemnizaciones con aportes jubilatorios, el 42,6% rechaza limitar el derecho a huelga en actividades no esenciales, y el 50,2% se opone a que las vacaciones se fraccionen fuera del período octubre-abril.

Respecto a las protestas y el paro contra la reforma, el 40,6% considera que estuvieron bien pero deberían haber sido más contundentes, el 18% las avaló tal como se desarrollaron y el 30,7% las rechazó.

La bronca sube, la esperanza baja

En el plano de los sentimientos predominantes, la esperanza desciende al 36,1%, mientras que la bronca sube al 24,2% y se consolida como el sentimiento que más crece en la serie. Le siguen la preocupación con 19%, la incertidumbre con 9,7% y el miedo con 9%.

Las principales preocupaciones de los argentinos son los bajos ingresos, con el 26,9%; la pobreza, con el 23,5%; la corrupción, con el 14,6%; la salud y la educación, con el 11,5%; y la inseguridad, con el 10,1%. La inflación, que supo ser la preocupación central en etapas anteriores, aparece ahora en el 7,6%.

Imagen de dirigentes e intención de voto

En el ranking de imagen positiva entre los dirigentes medidos, Myriam Bregman encabeza con el 42,1%, por delante de Axel Kicillof con 41,6%, Cristina Fernández de Kirchner con 41,2% y Javier Milei con 41%. Patricia Bullrich obtiene el 37,9% y Victoria Villarruel el 36,5%. En el otro extremo, la CGT registra apenas el 20,8% de imagen positiva y Karina Milei el 26,8%.

En el escenario electoral para 2027, Milei obtiene el 38,1%, Kicillof el 33%, Bregman el 11,4% y Schiaretti el 4,8%. El 12,7% declara no saber por quién votaría.

Memoria y glaciares

El informe también midió dos temas de coyuntura. Sobre un eventual indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, el 49% se manifiesta en desacuerdo y el 22,6% de acuerdo. Sobre la Ley de Glaciares, el 60,4% considera que debe mantenerse aun si eso limita proyectos mineros o energéticos, frente a un 11% en desacuerdo.

Fuente: Consultora Tendencias. Encuesta nacional, 3.417 casos, relevamiento del 9 al 14 de marzo de 2026. Nivel de confianza: 95%. Error de muestreo: ±1,7%.