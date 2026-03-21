La Patrulla Rural logró importantes avances en la investigación por el el robo de más de 500 vacunos en un campo de Olavarría

La semana pasada En Línea reveló en exclusiva que una productora rural había denunciado ante el Comando de Prevención Rural de Olavarría el faltante de 311 vacas y 200 terneros en el establecimiento «Don Serapio», ubicado sobre avenida Ituzaingó entre Pourtalé y Muñoz, a unos 20 kilómetros de la ciudad.

La denuncia fue realizada por Liliana Marcelina González Vila, contadora de 69 años, quien tomó conocimiento del hecho el 2 de marzo a partir de información aportada por un empleado del campo. Al realizar un recuento del rodeo se constató el faltante en relación con el último registro, que databa de noviembre del año pasado.

Tras la denuncia, personal policial inspeccionó el predio y detectó aproximadamente 40 cueros de vacunos categoría vaca con cabeza y garrones, sin el resto del animal, dato que desde el inicio orientó la investigación hacia una maniobra de faena clandestina sostenida en el tiempo.

En los últimos días la causa registró avances significativos. Personal del Comando de Prevención Rural llevó adelante múltiples tareas investigativas que permitieron identificar al principal sospechoso y concretar allanamientos con resultados positivos.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos vinculados a la faena y comercialización ilegal, armas de fuego y documentación de interés, además de constatarse irregularidades en el manejo sanitario del ganado.

Asimismo, se logró recuperar parte de la hacienda sustraída, incluyendo animales con marca identificatoria y terneros compatibles con los denunciados, los cuales fueron restituidos o puestos bajo resguardo judicial.

Voceros calificados señalaron que la Justicia tiene su mirada puesta en un hombre de 52 años que ya estaría formalmente imputado. También hay otra persona involucrada, aunque desde su entorno indicaron que existirían elementos suficientes para que la investigación no avance sobre él.

Una de las hipótesis que maneja la investigación es que se trató de un robo hormiga sostenido durante meses, y se cree además que la carne podría haber sido comercializada en carnicerías.

La causa continúa con intervención de la fiscalía, avanzando sobre posibles maniobras de faena clandestina y adulteración de marcas.