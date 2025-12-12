Urtubey: “Una reforma fiscal profunda es prioridad para dar competitividad al país”

Economía

Buenos Aires, 12 diciembre (NA)– El empresario y exdirigente industrial José Urtubey afirmó que una reforma fiscal “profunda” es la acción “más importante” y “prioritaria” que el país debe encarar para mejorar su posición porque es lo que “va a dar más competitividad al sistema”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, enfatizó que el objetivo de esta transformación es “quitar el peso impositivo que hoy tiene” el sistema y que “te saca de foco competitivo con el mundo”.

En la argumentación que atendió Agencia Noticias Argentinas, Urtubey argumentó que la necesidad de la reforma se evidencia en la alta informalidad, ya que “casi la mitad de la actividad económica es informal”.

A partir de este dato, sostuvo que “sin lugar a dudas, el que tributa paga doble” y por eso el objetivo de la reforma es “empezar a formalizar la economía” y para eso “hay que bajar los tributos”.

Además de la reducción de impuestos, Urtubey señaló que el debate debe comenzar por lo “nodal, lo más importante, que es cómo se distribuyen los recursos en el país”.

El industrial recordó que “se debe sancionar la ley de coparticipación, una ley que está pendiente de sancionarse desde la reforma constitucional”.

Respecto a los impuestos provinciales, cuestionó los ingresos brutos, los cuales son “sin lugar a dudas es el impuesto más distorsivos”.

Al respecto, sostuvo que “se finge demencia con los pactos fiscales” y advirtió que no se debe “cortar el hilo por lo más delgado”, sino que “hay que encarar una reforma profunda”.

Sobre la reforma laboral señaló que “la modernización viene por el lado de los convenios colectivos”, ya que no se puede “seguir con esa normativa del año 74 como está”.

En el ámbito del empleo, si bien consideró positiva la inclusión de un capítulo de blanqueo laboral, insistió en la necesidad de incentivar los “nuevos empleos”.

Propuso compensar “esos costos laborales tributariamente de alguna forma” para ayudar a la reactivación. Urtubey aseveró que “el mejor antídoto para el desempleo es el progreso económico y la recuperación de la actividad económica”.

Además, la reforma fiscal debe estar “acompañada con incentivos para lo que es la producción”, puesto que el “gran cordón productivo industrial de la zona centro de la Argentina merece atención y un impulso”.

Por otro lado, Urtubey expresó preocupación por la posibilidad de una “importación indiscriminada porque obviamente va a dañar todo el aparato productivo”.

Manifestó que el esfuerzo que están haciendo los argentinos “no debería ser beneficiado en el caso de el intercambio comercial indiscriminado con China, por ejemplo”. Sugirió que se debe ser “mucho más cuidado” en un primer tiempo y advirtió que es necesario “buscar algún tipo de regulación ahí”.

RP/GD