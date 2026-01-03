Venezuela no será libre: “vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición», dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata ”, en referencia a los próximos pasos que dará su administración respecto de la situación en Venezuela, donde esta madrugada sus fuerzas armadas capturaron al presidente Nicolás Maduro, luego de bombardear zonas de Caracas, la capital.

“No queremos involucrarnos en que alguien más llegue al poder y nos encontremos en la misma situación en la que hemos estado durante los últimos años. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, dijo Trump en la primera conferencia de prensa tras el derrocamiento de Maduro.

El presidente norteamericano, además, difundió en su cuenta de la red social Truth una foto de Maduro tras ser capturado, a bordo, según dijo, del buque Iwo Jima. Mientras, la fiscal general gel gobierno norteamericano, Pamenla Bondi, explicó que el líder chavista será juzgado “rápido” en Nueva York, por delitos que van desde “narcoterrorismo” hasta “corrupción”.

Trump, por otra parte, no descartó nuevas incursiones militares en Venezuela, donde reina la incertidumbre.

Respecto de cómo va a controlar el país, Maduro dijo que « lo vamos a gestionar con un grupo y nos aseguraremos de que funcione correctamente. Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, lo que costará miles de millones de dólares. Lo pagarán directamente las compañías petroleras”.

¿El hecho de que Estados Unidos dirija el país significa que habrá tropas estadounidenses sobre el terreno?, le preguntaron al presidente norteamericano. “Siempre hablan de tropas sobre el terreno, no nos da miedo. Y tenemos que tenerlas. Anoche tuvimos tropas sobre el terreno a un nivel muy alto. En realidad, no nos da miedo. Vamos a asegurarnos de que ese país se gobierne adecuadamente. Ahora estamos allí. Estamos listos para volver si es necesario. Vamos a gobernar el país correctamente. Se va a gobernar con mucho criterio, se va a ganar mucho dinero.No podíamos dejar que se salieran con la suya, nos robaron nuestro petróleo”.

¿Va a designar a alguien? “Se está haciendo todo en este momento. Estamos designando a personas. Estamos hablando con personas. Estamos designando a varias personas y les informaremos quiénes son ”.

“Ahora estamos allí”, ha dicho Trump: “Vamos a quedarnos hasta que se produzca la transición adecuada». Trump enfatizó que «No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país», aclaró. De ese modo, cerró la puerta a un gobierno opositor, como le pedía Corina Machado, que presionó por el nombramiento de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor en las últimas elecciones, que para muchos organismos internacionales fue el verdadero venceddor.

Trump cofirmó en ese plano que Marco Rubio está negociando con Delcy Rodriguez la transición. «La vicepresidenta habló con Marci Rubio y dijo que hará lo que nosotros digamos». Y sobre Machado, que “es una mujer muy agradable, pero creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”.

El rol del Petróleo, según Trump

Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. No estaban bombeando casi nada, en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido”.

Y ha añadido Trump: “ Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos preparados para lanzar un segundo ataque mucho mayor si es necesario, asumimos que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora probablemente no sea la primera oleada, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer un segundo, pero estamos preparados para hacer una segunda oleada, una oleada mucho mayor”.

Según Trump, su ataque “hará que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro”: “El dictador ilegítimo Maduro era el cabecilla de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas mortales e ilícitas hacia los Estados Unidos, tal y como se alega en la acusación. Él supervisaba personalmente el despiadado cártel conocido como cártel de los soles, que inundó nuestra nación con veneno letal, responsable de la muerte de innumerables estadounidenses”.