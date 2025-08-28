En Línea, Central y 107 juntos en una transmisión de 4 horas desde la FIO

Imagenes Mauricio Latorre y Andrés Arouxet

PH: Mauricio Latorre

En una jornada de gran relevancia para la democracia local, la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) fue el escenario del esperado debate de candidatos a concejales de cara a las próximas elecciones. El evento, que congregó a los principales referentes políticos de la ciudad, al menos el intendente, los funcionarios y un ex intendente, contó con una masiva difusión a través de una transmisión conjunta de los medios locales cómo En Línea Noticias, Central de Noticias y FM 107 Moebius, permitiendo que miles de olavarrienses siguieran de cerca las propuestas y contrapuntos de los aspirantes auna banca en el HCD.

La cobertura, que comenzó a las 19 horas, en vivo desde la FIO con la conducción de Fabricio Lucio y Alexis Grierson de los portales En Línea Noticias y Central de Noticias ofrecieron una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales, con una excelente calidad de imagen y sonido que permitió a los olavarrienses no perderse ningún detalle de las exposiciones. Por su parte, FM 107 Moebius llevó el debate a los hogares a través del aire de la radio que dirige Mauro Pérez, con una programación especial que incluyó análisis previos y posteriores a cargo de los dos reconocidos periodistas locales.

El debate, organizado por la FIO en su rol de institución comprometida con el desarrollo y la información de la comunidad, se centró en cuatro ejes temáticos de gran interés para los vecinos de Olavarría: desarrollo económico y empleo, seguridad ciudadana, infraestructura y servicios públicos, y políticas sociales y culturales. Los candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sus diagnósticos y propuestas en cada uno de estos bloques, generando un intercambio de ideas que fue seguido con atención por la audiencia.

La transmisión conjunta de los tres medios no solo garantizó una amplia difusión del debate, sino que también sentó un precedente de colaboración periodística en pos del interés público. La posibilidad de seguir el evento a través de diversas plataformas permitió que ciudadanos de todas las edades y con distintas preferencias de consumo de noticias pudieran acceder a la información de manera directa y sin intermediarios.

Desde las redes sociales, los olavarrienses participaron activamente comentando las intervenciones de los candidatos y destacando la importancia de este tipo de instancias para fortalecer el debate democrático. La cobertura de En Línea Noticias, Central de Noticias y FM 107 Moebius fue ampliamente elogiada por su calidad y por facilitar el acceso a una información crucial para la toma de decisiones en el cuarto oscuro.

Ph: Andrés Arouxet

Finalizado el debate, se continuó con análisis y entrevistas a los protagonistas. Sin dudas, la cobertura mediática del debate 2025 en Olavarría ha marcado un hito en la historia de las ultimas campañas electorales locales, demostrando el compromiso de los medios de comunicación y las instituciones académicas con la formación de una ciudadanía informada y participativa.

A los cientos de seguidores que nos acompañaron, muchas gracias. Gracias a los colaboradores que hicieron posible esta transmisión que abre una puerta a seguir brindando contenidos de calidad a los olavarrienses.