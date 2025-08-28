Mario Roberto Billegas «Quinoto» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 64 años de edad.
Sus hijos Maria Elisa, Jesica y Mario Billegas. Sus hijos políticos Fabian, Hernan y Ellen. Sus nietos. Sus hermanos Ruben y Juan. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza a las 17 horas y finaliza a las 21 horas.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Moreno.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado del Servicio Penitenciario.