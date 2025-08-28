Mario Roberto Billegas «Quinoto» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 64 años de edad.

Sus hijos Maria Elisa, Jesica y Mario Billegas. Sus hijos políticos Fabian, Hernan y Ellen. Sus nietos. Sus hermanos Ruben y Juan. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza a las 17 horas y finaliza a las 21 horas.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Moreno.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado del Servicio Penitenciario.