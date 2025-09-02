En modo cierre de campaña: Leo Yunger y Maxi Wesner realizarán un «encuentro» en el club Pueblo Nuevo

El frente Fuerza Patria de Olavarría cerrará formalmente la campaña este miércoles 3 de septiembre y entrará en el tramo final de actividades que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

Leonardo Yunger Sarrasqueta, primer candidato a concejal y el intendente municipal, Maximiliano Wesner encabezarán un encuentro en el Club Pueblo Nuevo.

Allegados al espacio adelantaron que la actividad tendrá «un buen marco» de concurrentes y durante el desarrollo del mismo se presentarán propuestas y además se aprovechará para repasar las obras que está llevando adelante la administración municipal.

El encuentro se llevará adelante desde las 19 horas.