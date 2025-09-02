El Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 29 de septiembre

Este año, el Día del Empleado de Comercio no se conmemorará el 26 de septiembre, como marca la ley, sino el lunes 29.

La modificación surge de un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del rubro, con el objetivo de facilitar la celebración de la fecha.

La medida, formalizada en un acta rubricada el 27 de agosto en Buenos Aires, contó con la participación del secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, y de los representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Al ser equiparado a un feriado nacional, el lunes 29 de septiembre los empleados mercantiles no deberán prestar servicios. En caso de hacerlo, corresponderá el pago doble.

El acuerdo también deja en claro que la jornada no podrá tomarse como franco compensatorio del descanso semanal, debiendo respetarse todas las normas laborales vigentes.