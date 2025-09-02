Duilio Botella asumió como técnico de Santamarina

Este martes por la mañana, el entrenador regresó al aurinegro para hacerse cargo del equipo que lucha por la permanencia en el Torneo Federal. Su vuelta se da tras la renuncia de Jorge Izquierdo, quien durante el fin de semana le comunicó a la dirigencia que daba un paso al costado. El equipo tandilense viajará a Mendoza para visitar a Huracán Las Heras, el domingo a partir de las 16 horas.

Fuente: Plan Noticias Tandil

El experimentado DT arrancó un nuevo ciclo en Santamarina y lo hizo esta mañana, en las instalaciones de Arroyo Blanco, en donde tuvo su primer contacto con el plantel.

Acompañado por Nicolás Serantes (Ayudante de Campo) y Matías González (Preparador Físico), Botella fue presentado por el presidente de la institución, Javier Brazzola, quien le dio la bienvenida ante los futbolistas para de inmediato comenzar a trabajar.

Durante la semana, el flamante cuerpo técnico trabajará mucho en la parte anímica pero también en la futbolística con prácticas que seguramente se lleven a cabo en el Predio Centenario. Por su parte, se aguarda por la confirmación de la lesión de Lautaro Arregui quien salió lesionado en la derrota ante Germinal.

«Estoy feliz con este nuevo regreso y con la expectativa de poder mantener la categoría. El lunes me llamó Raúl (Escudero) para ver si quería acompañar, luego se hablamos con la dirigencia y acordamos estar al frente del equipo en estos dos partidos», arrancó diciendo Duilio Botella.

Además reconoció que «de los titulares del último encuentro hay siete jugadores que los tuvimos el año pasado. Es positivo ya conocerlos y creo que eso nos puede ayudar a que rápidamente nos acomodemos con el plantel. Trataremos de trasmitirle tranquilidad a los chicos y buscaremos preparar de la mejor manera el partido del fin de semana».

El técnico también señaló que «venir a Santamarina siempre me hace muy bien. Conozco al club y a todos los futbolistas, así que es más sencillo todo». En el final le dejó un mensaje a los hinchas del aurinegro: «Tenemos que estar todos más unidos que nunca y hacer fuerza entre todos para que Tandil y Santamarina mantengan esta plaza en el Torneo Federal. Primero tenemos que jugar en Mendoza pero luego cerraremos acá ante Estudiantes y vamos a necesitar del público para que con esa energía puedan ayudar al equipo».