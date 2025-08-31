En el tramo final de la campaña electoral de cara al 7 de septiembre, todos los espacios políticos intensifican su campaña y el objetivo principal es que los vecinos identifiquen la boleta de cada sector.

En esta línea, este domingo el concejal y candidato a la reelección, Sebastián Matrella habló de la lista de SOMOS que integra junto con la presidenta de la UCR, Belén Vergel.

«Esta es la boleta que mejor representa a los olavarrienses, por eso te invito a que me acompañes», expresó Matrella quien además dejó una fuerte referencia para hoy y de cara al futuro, «Junto a un grupo de vecinos y vecinas, estoy trabajando para recuperar la ciudad que tanto quiero y en la que disfruto vivir.«

Por último, el concejal pidió el voto y aseguró: «este 7 de septiembre, acompañame con tu voto y transformemos juntos el futuro del Partido de Olavarría.»