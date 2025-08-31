Se celebró al beato Ceferino Namuncurá en Olavarría

Todo fue organizado por la comunidad de la Capilla que lleva su nombre y está emplazada en Las Heras y Mendoza.

Fotos: Capilla Ceferino de Olavarría

Este sábado se celebró en Olavarría la festividad del Beato Ceferino Namuncurá, las actividades fueron organizadas por la comunidad de la capilla que lleva su nombre y está emplazada en Las Heras y Mendoza.

En la tarde del sábado, a las 15.30 horas, se inició una procesión en La Rioja y Las Heras.

Posteriormente se celebró Misa en la Capilla.