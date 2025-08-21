Insólito/ Milei agita el fraude en PBA: «Van a usar urnas embarazadas»

El Presidente Javier Milei volvió a apuntar al peronismo por una supuesta voluntad de falsear los resultados. Evitó decir que «ganará La Libertad Avanza.

En un discurso de 37 minutos, y con claro tono electoral, el presidente Javier Milei aseguró que el peronismo va a intentar hacer fraude en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y hasta se animó a aventurar métodos: “urnas embarazadas, punteros, intendentes tirando el aparato”.

Milei habló en la reunión del Council of Americas que se realiza en el hotel Alvear, que aprovechó para reforzar la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia.

“Estamos en año electoral y si miran las encuestas van a entender lo que está pasando. Estamos ante la posibilidad de terminar con el kirchnerismo, por eso importante la elección (bonaerense) del 7 de septiembre”, dijo el presidente en un intento de vincular las derrotas del oficialismo en el Congreso y las denuncias por corrupción que ya lo obligaron a echar a un funcionario de su gobierno con el clima preelectoral.

Milei no explicó cuál sería el vínculo entre ambas cuestiones, pero sí aventuró que el peronismo hará fraude en la elección de septiembre. Y en ese punto, aventuró un método enigmático: dijo que se van a usar “urnas embarazadas”. Es un supuesto artilugio del que no dio mayores precisiones.

También se refirió a los más tradicionales manejos “con punteros” y a la influencia de “los intendentes tirando el aparato”.

Javier Milei evita decir que le ganará al peronismo



En un pasaje curioso de su discurso, Milei evitó asegurar que La Libertad Avanza vaya a ganar en septiembre. En esa elección, dijo, “vamos a ver el techo del kirchnerismo y a nosotros nos va a ir muy bien en octubre. Si ganamos le ponemos el último clavo en el cajón al kirchnerismo ”.

Milei incluso relacionó las dificultades que enfrenta el gobierno en el frente financiero y cambiaria con la situación política. “Hemos avanzado, pero no salimos de la tormenta. Estamos atravesando una turbulencia política. Por primera vez los argentinos van a llegar a las urnas para enfrentarse a dos modelos. Por suerte podemos exponer resultados. La gente podrá elegir. Es un momento bisagra”, dijo.

Congreso: ¿conspiración destituyente?



Milei apuntó directo al Congreso por la votación de anoche en la cámara de Diputados, donde por primera vez le rechazaron un veto. “Pretenden quebrar al país, ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, justificó Milei sus medidas tras el desafío legislativo que terminó con la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y que hoy que continúa hoy en el Senado, con otra sesión que se anticipa adversa para los planes del Gobierno.

En varios tramos del discurso, Milei se refirió a la maratónica sesión de ayer, y hasta denominó “héroes” a los diputados que ayer votaron en favor del veto al aumento de las jubilaciones. Para la oposición reservó epítetos como “pirómanos fiscales” y “psicópatas” por no tener como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas. (DIB