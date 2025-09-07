Maximiliano Wesner denunció robó y roturas de boletas de Fuerza Patria

El intendente municipal Maximiliano Wesner denunció este domingo que en algunas escuelas se produjeron roturas y robo de boletas del frente Fuerza Patria.

«Tuvimos que salir a manifestar que nos desaparecían boletas de Fuerza Patria, roturas de boletas dentro de los cuartos oscuros», dijo Maximiliano Wesner que mencionó que esto sucedió en las Escuelas N° 32, 22, 55, San Antonio, Fátima, entre otras.

«Nos pone mal, nos pone mal», dijo Maximiliano Wesner quien invitó a todos los olavarrienses a votar.

Al momento en que el Intendente habló con los medios – en horas del mediodía – se estimó que el porcentaje de votantes llegaba al 30%.

«Tengo reportes de algunas escuelas, falta muchísimo para el cierre de los comicios», expresó el Intendente quien estimó que la concurrencia a votar podría incrementarse.