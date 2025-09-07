Pasó lo que se suponía iba a pasar: La Libertad Avanza denunció mezclan sus boletas con las de Daltón Jauregui

El dirigente de la alianza La Libertad Avanza de Olavarría, Guillermo Lascano denunció este domingo que en algunos centros de votaciones se están realizando maniobras para confundir al electorado.

Con un video en redes sociales, Lascano mostró como la boleta de la alianza La Libertad Avanza que lleva a Nicolas Zampini y Alejandro Speroni fue mezclada con la de Unión y Libertad que tiene como candidatos a Mario Tordelli y Daltón Jauregui.

Ambas boletas son de color violeta y se diferencian por mínimos detalles más allá del nombre y foto de los candidatos.