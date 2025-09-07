Votó Celeste Arouxet: «Están superponiendo boletas de dos espacios»
La candidata a Senadora Provincial, Celeste Arouxet votó este domingo pasado el mediodía y luego de votar, entre llantos, definió sus sensaciones: «Es una emoción muy grande, muy lindo.»
La candidata habló de las maniobras que se denunciaron más temprano respecto a la mezcla de boletas y dijo, «un día complicado, una mañana que da pena. No ven el esfuerzo de los espacios políticos para fiscalizar, y para todo. Pasan estas cosas tan sucias, es feo para la democracia.»
Sobre esas maniobras aseguró, «es terrible, estamos yendo de escuela en escuela. Dicen que las boletas están rotas. Juguemos limpio, se sabía que todo lo iban a hacer.»
Celeste Arouxet aseguró que pasaron «cosas muy raras.»
La candidata a Senadora Provincial indicó que lo que sucedió en Olavarría también se repitió en otros municipios.