Maximiliano Wesner y Mercedes Landivar se sumaron a la búsqueda Dylan González Pereyra

El intendente Maximiliano Wesner y su Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio se sumaron a la búsqueda del niño de 8 años que desapareció de un campo.

Se trata Dylan González Pereyra.

El niño que fue visto por última vez en el inicio de la tarde de último sábado en la Estancia Rural “San Bernardo”. Se solicita que cualquier dato de interés sea comunicado de inmediato a las autoridades.

Dylan tiene 8 años, tez trigueña, cabello oscuro, 1.50 metros de altura aproximadamente, ojos marrones, vestía camiseta térmica de color blanco, pantalón bordo y crocs rosas. Al momento de ausentarse estaba junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

La Estancia se encuentra ubicada sobre el Cuartel XII del Partido de Olavarría, a unos 40 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Por estas horas se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. Encabeza la investigación la UFI 7.

De manera complementaria desde el Municipio se dispuso una intervencion integral y articulada entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

El intendente Wesner concurrió al lugar donde fue visto Dylan por última vez y se reunió con familiares. Concurrió acompañado de la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el Subsecretaria de Protección Ciudadana Elias Quintas y la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola.



Se solicita que cualquier información se la comunique de inmediato a los siguientes números:

_ 911

_ SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062

_ Comando de Patrullas: 2284-482244

_ Comando de Prevención Rural: 2284-444495