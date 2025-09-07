Buscan por aire al niño desaparecido en un campo de Olavarría

El pequeño fue visto por última vez el sábado por la tarde.

A las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Olavarría se lleva adelante un importante operativo para dar con el paradero de un niño de 8 años que desapareció en un campo.

Dylan tiene 8 años, tez trigueña, cabello oscuro, 1.50 metros de altura aproximadamente, ojos marrones, vestía camiseta térmica de color blanco, pantalón bordo y crocs rosas. Al momento de ausentarse estaba junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

Este domingo por la tarde, el intendente Maximiliano Wesner y su Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio supervisaron el operativo de búsqueda.

Poco después se informó que los rastrillajes también se realizaron por aire.

Maximiliano Wesner y Mercedes Landivar se sumaron a la búsqueda Dylan González Pereyra

Se informó que el transcurso del domingo se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. Encabeza la investigación la UFI 7.

De manera complementaria desde el Municipio se dispuso una intervención integral y articulada entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

