Buscan por aire al niño desaparecido en un campo de Olavarría

A las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Olavarría se lleva adelante un importante operativo para dar con el paradero de un niño de 8 años que desapareció en un campo.

Dylan tiene 8 años, tez trigueña, cabello oscuro, 1.50 metros de altura aproximadamente, ojos marrones, vestía camiseta térmica de color blanco, pantalón bordo y crocs rosas. Al momento de ausentarse estaba junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

Este domingo por la tarde, el intendente Maximiliano Wesner y su Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio supervisaron el operativo de búsqueda.

Poco después se informó que los rastrillajes también se realizaron por aire.

Se informó que el transcurso del domingo se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. Encabeza la investigación la UFI 7.

De manera complementaria desde el Municipio se dispuso una intervención integral y articulada entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.