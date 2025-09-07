«Es importante votar y, en todo caso, elegir una alternativa a quienes están gobernando»

En la tarde de este domingo y en la Escuela Secundaria N° 16, votó Yessica Almeida, candidata a concejal en segundo termino por el Frente de Izquierda.

Desde allí, felicitó a los fiscales «por el esfuerzo a pulmón de garantizar y cuidar la presencia de nuestra boleta en todas las escuelas».

Además, insistió a la ciudadanía en «la necesidad de ir a votar en este último tramo de la tarde y expresar de forma activa el descontento».

«Es importante votar y, en todo caso, elegir una alternativa a quienes están gobernando», concluyó.