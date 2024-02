Escuela Juan Vucetich: piden que se continúe investigando la denuncia de abuso sexual de una cadete olavarriense

La Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia Institucional y Delitos Carcelarios a cargo del agente Fiscal, José Ignacio Calonje tomó la decisión de desestimar una denuncia por abuso sexual dentro de la Escuela de Policía «Juan Vucetich» con sede en la localidad de Loma Negra.

En junio de 2022 el comisario a cargo de esa institución como subdirector, Iván Rodríguez, fue denunciado por abuso sexual por Melina Rodríguez, una estudiante de 21 años recién ingresada.

Tras conocerse la denuncia, Iván Rodríguez fue desafectado de la Policía de la provincia de Buenos Aires y removido del cargo que ocupaba en la Escuela de Policía.

En una primera instancia la causa penal tramitó en la UFI N° 4 de Olavarría aunque con el devenir de los trámites judiciales fue derivada a la UFI especializada que encabeza el doctor José Ignacio Calonje que, hace algunas horas, determinó desestimar la denuncia.

En ese contexto, este viernes se realizó una conferencia de prensa en el estudio del abogado Jonatan Oliva donde se brindaron precisiones acerca de la decisión de Calonje y se adelantó que se solicitará al Fiscal General del Departamento Judicial Azul, doctor Marcelo Sobrino que revierta la decisión que tomó el fiscal José Ignacio Calonje.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes la presidenta de ANIMATE, Liliana Cuenca, el abogado de la víctima Jonatan Oliva.

El doctor Oliva introdujo el tema diciendo, «nos encontramos ante un caso con cierta gravedad institucional. Desde la experiencia que yo tengo en el ámbito del derecho penal, es la primera vez que me sucede que un Fiscal desestima una denuncia con tantos elementos de cargo, con prueba sumamente contundente, en una instancia en la que por los menos se debería haber elevado a juicio respetando tratados de derecho internacional como la Convención de Belém do Pará, leyes de índole nacional con jerarquía constitucional y también leyes que protegen todo tipo de violencia contra la mujer.»

El abogado Jonatan Oliva explicó que en la causa había una pericia oficial a la víctima y una pericia oficial al imputado. Según expresó el abogado en esas pericias, «no sólo consta la verosimilitud de los dichos de la víctima» sino que dijo aparecen «indicios claramente suficientes para considerar que el imputado muestra signos de una persona compatible con los indicadores de un abuso sexual».

El letrado expresó que en la causa, desestimada por el Fiscal, «hay testigos, testigos de oídas como en esta clase de delitos» que «dan plena fe de la angustia, el sufrimiento y el dolor que ha venido sintiendo Melina Rodríguez.»

Al continuar analizando la decisión del fiscal Calonje, el doctor Oliva expresó que el archivo de desistimiento de una denuncia implica que «no va a seguir con la investigación, pese a la prueba abundante del plexo probatorio que indicaría por lo menos darle la posibilidad a la víctima de tener un juicio oportuno, como lo establece en los tratados de derecho internacional». Para Oliva, el fiscal, ignoró o infravaloró «la prueba de cargo». En este punto cuestionó el hecho de que el Agente Fiscal haya puesto «por encima de pericias oficiales pericias de parte.» A esto último el abogado de la víctima lo calificó como, «una suerte de mercantilización del derecho penal» dado que dijo, «implica pagarle a un perito para que labre un informe. Obviamente en la mayoría de los casos, y este no es la excepción, hay grandes diferencias entre la pericia de parte y la pericia oficial, siempre guardando los intereses la pericia de parte en relación a los intereses del imputado«.

«Es excepcional que el señor agente fiscal, en este caso el doctor Calonje, valorice por encima de la pericia oficial, que es claramente contundente, pericias de parte, negándole la posibilidad a la víctima de tener un juicio oportuno», resumió el doctor Jonatan Oliva.

El abogado sostuvo, «acá no estamos hablando de absolución o condena, eso ya depende de jueces, acá estamos hablando de darle la posibilidad ante un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional, pero sobre todo desde el punto de vista con perspectiva de género» y relató: «una mujer que aspiraba a ser cadete en la escuela Vucetich, entre cuatro paredes, en un sector obviamente que se llama privado, un privado de este señor, el imputado de Iván Rodríguez, fue abusada sexualmente».

Sobre ese punto dejó aclarado el abogado, «obviamente es la palabra de la víctima, pero comprueba que en esta causa es determinante, como insisto, la pericia oficial, testimoniales que refuerzan y consolidan los dichos de la víctima y que por lo menos lo que nosotros estamos acá pidiendo es un juicio oportuno».

Para Oliva la decisión del docto José Ignacio Calonje coloca «no sólo el Ministerio Público Fiscal, sino al Poder Judicial en su generalidad, en un conflicto institucional con los tratados de reglamento constitucional, nada más y nada menos».

«Por eso es tan grave la situación», expresó el abogado en una extensa conferencia de prensa donde sobraron los argumentos técnicos que llevan a pedir al Fiscal General que revise lo hecho por Calonje.

«La víctima, aún sin tener la posibilidad de contar con un abogado, puede pedirle al Fiscal General Departamental de Cámara, en este caso es el doctor Marcelo Sobrino, que revise la razonabilidad del dictamen fiscal y justamente se impugne esa decisión y se continúe con la investigación», dijo Oliva.

El doctor Jonatan Oliva dijo que en este caso se trata de una investigación que «está terminada» y que sólo se esperaba «la elevación a juicio».

Con la presentación, Jonatan Oliva dijo que se busca «hacer entender» que en estos casos «debe existir una perspectiva de género, que pareciera que en este caso se ha olvidado por lo contrario, que además son lineamientos de tipos políticos y jurídicos, bajada de líneas de la Suprema Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.»

Oliva sugirió, además de la falta de perspectiva de género, que el fiscal José Ignacio Calonje «falló el principio de objetividad» no tanto «a la función pública, sino por cierta enemistad manifiesta con el padre de la víctima. Eso ha influenciado en el dictamen y claramente lo aparta del principio de objetividad. Hay otras causas donde está a cargo el doctor Calonje en que justamente investiga al padre de la víctima en otra clase de delitos y, en esas causas, hay pedidos de recusación del Fiscal. No me consta, pero puede ser, que haya intereses respecto de este funcionario (el imputado) que tiene cierta jerarquía y trayectoria.»

«Apelamos a que el Fiscal General General no escuche», sostuvo el abogado y agregó «apelo que este tipo de casos se investiguen con perspectiva de género, cosa que no sucede en estos casos.»

Jonatan Oliva dijo que está revisión solicitada ante el Fiscal Departamental de Cámara no hay un plazo para que se resuelva. «Esperamos que esto se resuelva pronto», dijo el abogado.

El doctor Oliva, en el recurso ante el Fiscal General, es que aparte de la causa a Calonje y designe a un nuevo Fiscal. «Lo que le pido yo al fiscal Departamental de Cámara es que designe un nuevo fiscal justamente con perspectiva de género. Está claro que acá no se ve. Y que eso ya dependerá, no lo puedo decidir yo, quién es el indicado para que continúe con esta investigación, eso dependerá de lo que decida Marcelo Sobrino. En otros casos me ha pasado de que no, ha continuado la misma fiscalía. Pero acá lo que estoy solicitando particularmente con la interposición del recurso jerárquico es justamente que se lo corra a Calonje», indicó.

Liliana Cuenca: «Lo que ha sufrido la víctima es aberrante»

La presidenta de la Asociación Civil ANIMATE, Liliana Cuenca también dejó sentada su postura en la conferencia de prensa cuando dijo: «acá la víctima tuvo posibilidad de tener un abogado particularmente modificado, en la cual a la víctima se la asesora, pero cuando una víctima no tiene los recursos necesarios de obtener un abogado, estas cosas no las saben y se quedan con el sabor amargo de que le archivaron o le desestimaron la causa».

Cuenca sostuvo: «causas así hay a montones».

«Está bueno que nos hayan contactado, queremos repudiar al fiscal Calonje. El fiscal es el que le tiene que dar tranquilidad y acompañarla. Acá Calonje está haciendo todo lo contrario. Que víctima puede tener esperanzas si le toca este Fiscal», agregó Liliana Cuenca.

Adentrada sobre el caso puntual, y la denuncia de Melina Rodríguez, Liliana Cuenca expresó: «yo por ahí voy a decir algo de este señor Iván Rodríguez, en la cual la tenía a cargo a la víctima. En oportunidades sacó el número de teléfono de una planilla para poder acceder y acercarse a la víctima. De ese modo se empezó a tener contacto con ella, en la cual sucedieron los abusos sexuales dentro de una habitación donde era privado. Cuando hay un abuso sexual, no hay gente. Siempre es privado. Es entre el denunciado y la víctima. Y acá Iván Rodríguez rompió con todo. Él no puede pedirle a una cadete un número de teléfono. No puede preguntarle por su vida privada, como lo ha hecho con la víctima. Hay claramente una asimetría de poder.»

«Lo que ha sufrido la víctima es aberrante», dijo Liliana Cuenca.