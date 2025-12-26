La historia de la azuleña que trabaja en la fábrica de sueños navideños, en pleno Polo Norte

El complejo Santa’s Igloo Arctic Circle, considerado el hotel oficial de Papá Noel, está ubicado en Rovaniemi, Finlandia, dentro del único pueblo navideño del mundo, y cuenta con 71 iglús con techo de cristal desde los que se pueden observar las auroras boreales.

En ese lugar mágico trabaja como recepcionista Milagros Pennella, una azuleña de 32 años, testigo privilegiada de la fiebre navideña que atrae turistas de todo el planeta. “La locura que se vive por la Navidad es total, y ya tengo reservas confirmadas para diciembre de 2027”, contó asombrada.

El trabajo se desarrolla bajo temperaturas que pueden alcanzar los -20º C y con una dinámica exigente: cinco días a la semana, ocho horas por jornada, en un equipo reducido donde todos rotan horarios y tareas. “Una semana me toca madrugar y la otra tolerar hasta la noche polar”, explicó, y bromeó: “Así nadie termina agotado como los elfos tras Nochebuena”.

Quiénes van y cuánto pagan

Eso sí: alojarse en uno de los iglús no es para cualquier bolsillo. “En temporada baja cuesta, como mínimo, 850 euros por noche, solo para dos personas y con desayuno incluido”, detalló. Pero durante Navidad, el valor puede trepar hasta los 1.500 euros por noche, a pesar de que el espacio es limitado: “Son 19 metros cuadrados, entra una cama justa, dos mesas de luz y baño privado. Puede parecer de cuatro estrellas, pero no busques lujos. Es básico, y hasta el mobiliario es modesto”.

La mayoría de los visitantes llegan desde países asiáticos, aunque también hay muchos españoles e italianos, y un crecimiento sostenido del turismo brasileño.

Estética “casi gris”

Según relató Milagros, las reservas colapsan los canales de contacto desde octubre. “Está todo completo desde hace más de dos meses. Hoy mismo le contesté a una familia que quiere venir en diciembre de 2027”, aseguró.

Pese al éxito turístico, Milagros remarcó que el hotel mantiene una estética sobria y un marketing discreto. “Cuando se abrió el countdown navideño todos esperaban una fiesta enorme, pero fue un evento súper tranquilo. Papá Noel dio un discurso breve y listo. Nada que ver con lo que sucede en Nueva York, y eso que estamos en la única ciudad navideña del mundo”, comparó.

“El marketing acá todavía es débil. La vida es austera. No hay un enorme despliegue de luces y música como un argentino se imaginaría”, afirmó la joven, y agregó que muchos visitantes se sorprenden por “la sencillez casi gris de las costumbres nórdicas”.

Paseos y fotos

Entre las actividades más demandadas se encuentran los paseos en trineo tirado por renos, que cuestan unos 15 dólares por hora, y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel por 35 euros durante dos minutos.

“Muchos turistas llegan sin saber realmente qué esperar. Los precios son altísimos y la ciudad está lejos de esa imagen de lujo cinematográfico”, confesó.

Contrato

Milagros explicó que tiene contrato hasta el 31 de marzo, con posibilidad de extenderlo seis meses más. “Ellos te prueban dos años como trabajo temporal y después, si querés, podés quedar fija”, explicó. El sueldo oscila entre 2.000 y 2.500 euros mensuales, con un plus por trabajar fines de semana.

El hotel ofrece alojamiento y una comida diaria, que luego se descuenta del salario. “Hay que pagar unos 300 dólares por alquiler y comida. Si lo hubiese sabido antes, habría trabajado temporadas acá y quizás tendría 50 mil euros ahorrados”, reflexionó.

El ocio en Rovaniemi es limitado y costoso. “Salir a tomar una copa de vino te sale 15 euros. Vivir acá es como un retiro espiritual. Hay que aprender a estar con uno mismo, soportar la soledad y el frío, pero también encontrar encanto en esta rutina diferente”, reflexionó.

Así y todo, a más de 13.000 kilómetros de su familia, Milagros asegura sentirse contenida por sus compañeros, entre los que hay seis argentinos. “Nos cuidamos entre todos. Somos todos extranjeros, nos sostenemos como una familia improvisada”, destacó.

El sueño de la aurora

Hija de dos docentes, Milagros estudió Comunicación en la UBA y maneja cuatro idiomas. Trabajó como productora audiovisual, niñera en España e Italia y en distintos empleos temporales en Europa. Tras la pandemia y una crisis personal, decidió cumplir un viejo sueño: ver auroras boreales. “¿Por qué no me estoy haciendo cargo de este sueño?”, se preguntó antes de buscar trabajo en el norte de Europa.

Finalmente fue Finlandia la que le abrió las puertas. “Acá todas las ofertas se publican en la web del Gobierno. En una semana hice seis entrevistas y me aceptaron en cinco puestos distintos”, recordó.

“Este viaje me sirvió para bajar veinte millones de cambios y juntar plata para el futuro. No hay lujos, pero el verdadero lujo quizás es poder elegir y ahorrar para lo que se viene, porque pienso seguir recorriendo el mundo”, concluyó.

Los viajes de Milagros se pueden disfrutar en su cuenta de Instagram: @miliideviaje.