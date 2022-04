Hilario Galli: «no sentimos que haya habido un acompañamiento de los vecinos a la gestión de Kuhn en Hinojo»

El secretario de gobierno también confirmó que en Sierra Chica el delegado será elegido por el intendente y no será Néstor Crevatin votado en la elección.

El secretario de Gobierno Hilario Galli, salió a explicar en la mañana de este viernes porqué el municipio decidió desplazar a Raúl Kuhn de la delegación de Hinojo, pese a que fue el único candidato que se presentó en la elección, pero que no logró la cantidad mínima de votantes que convaliden la candidatura, tal cual lo dictaba el decreto del gobierno. Dicha norma exigía que participe un 40 % de los votantes como mínimo, hecho que no ocurrió en Hinojo, Sierra Chica y Sierras Bayas.

Galli confirmó que la misma suerte que Kuhn correrá el electo delegado de Sierra Chica Néstor Crevatin, que tampoco llegó al 40 % de los votos exigidos.

En diálogo con Claudia Bilbao, (Desayuno con Noticias, Radio M) Hilario Galli explicó que en el gobierno, «Analizamos las elecciones, la particularidad de la elección, la contienda y la forma de trabajar que hemos tenido en cada una de las localidades.»



Galli señaló que, «la elección es una consulta popular no vinculante, la decisión de poner en un cargo a una persona es el intendente. Cuando nosotros instalamos la elección de delgados es para que los vecinos le digan al intendente quien quiere que sea su representante.»

Con respecto a la elección en la localidad de Hinojo, Galli dijo que en esa localidad fue «muy baja, nosotros planteamos que era una baja participación, no sentimos que haya habido un acompañamiento de los vecinos a la gestión de Kuhn en Hinojo,» contestó.



El funcionario señaló además que, «la situación eleccionaria en Sierra Chica es la misma que en Hinojo, con baja participación. En este caso se están charlando algunas posibilidades, se esta pensando en otras personas.»



Por último el funcionario dijo sobre la experiencia de elección de delgados en las localidades, «tiene dos consultas, creo que es un sistema perfectible. No nos hemos sentado a evaluar este sistema, si bien tuvimos menos participación pudo ser por muchas causas. Soy muy consciente que la relación con las localidades hay que reverlas puertas adentro. Kuhn también tendrá que hacer una autocrítica porque no pudo juntar la cantidad de avales que necesitaba. La elección no es lo que estábamos esperando, pero no es un fracaso.»

