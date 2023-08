Juan Agustín Galli resaltó la política deportiva del Municipio

“Cuando arrancamos con la con la gestión, la premisa era ganarle a la calle con propuestas. Nosotros lo que hicimos fue darle continuidad a muchos de los programas que se venían haciendo dentro de los barrios, pero cambiando la mirada, sacando el enfoque de lo técnico-deportivo y poniéndolo bien en lo social”, explicó Galli, quien añadió que “sabemos que la pelota convoca, que el deporte en general convoca, porque es una propuesta divertida, atractiva, donde puedo jugar con otros compañeros, con amigos, con vecinos del barrio. Entonces es aprovechar esa situación para poder trabajar en otras cuestiones”, completó.

Siguiendo esa línea, agregó “tenemos la ventaja de que la Subsecretaría de Deportes está dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de vida, donde hay áreas que trabajan desde lo social, que tienen competencias y saberes que nosotros no tenemos. Nosotros planteamos nuestra propuesta deportiva, divertida, entretenida. Y es ahí donde aparece la propuesta del tercer tiempo, que es brindar una merienda a todo el grupo después o antes de la práctica del deporte, donde el profe puede detectar situaciones de vulneración de derechos, por eso es que empezamos a trabajar también en capacitaciones para el personal de Deportes, para que detecten situaciones, no para que resuelvan situaciones, porque no es nuestra área de competencia, entonces el profe detecta la situación y sabe dónde derivar. Con el resto de las áreas sociales se armaron diferentes protocolos de actuación. Nosotros proponemos, convocamos y cuidamos”, puntualizó.

“Esto, por un lado, pero por otro lado está la otra misión que tiene la propuesta deportiva, que es la de promocionar la práctica deportiva”. En ese marco, reveló que a fines de 2015 la tarea se inició con una matrícula de entre 800 y 900 chicos, y en la actualidad la integran alrededor de 10 mil. Explicó que eso se pudo dar gracias a la labor conjunta con la Jefatura de Inspección de Educación Física, algo que se gestó en principio para coordinar el Programa de Escuelas Abiertas de Verano de aquel año pero que a posteriori permitió diagramar y normalizar el calendario de actividades durante todo el año.

Gracias a esa labor en conjunto, de la cual también toman parte los centros de educación física, “pasamos a tener una matrícula de 800, 900 chicos a tener una matrícula de más de 10 mil chicos por año, donde nosotros podíamos llegar promocionando la práctica deportiva, para que ese chico cuando termina su horario escolar tenga ganas de practicar deporte dentro de los clubes, que son nuestros socios a la hora de trabajar en la formación de los chicos”, explicó.

“El deporte imprime valores, el deporte genera igualdad de oportunidades, el deporte incluye y ahí es donde nosotros tenemos que tener especial cuidado que no sea excluyente, que sea inclusivo”, enfatizó para darle dimensión y entidad a labor que se realiza de manera mancomunada con actores clave, como lo son también los clubes de la ciudad y el Partido. “Nos ayudamos mutuamente, entonces unificamos criterios y recursos para poder llegar cada vez a más lugares. Nosotros tratamos de no estar donde está el CEF, de no estar donde está el club, tratamos de llegar donde no llega el resto, para que toda la población tenga la posibilidad de tener una propuesta deportiva, una propuesta recreativa cerca de su casa”, detalló.

En ese marco retomó la importancia de la labor con el área de educación. Por un lado, con los encuentros deportivos que se realizan en todos los niveles y ámbitos. “No las hacemos nosotros, las hacen los CEF pero nosotros le aportamos toda la logística para que los chicos lleguen a las competencias deportivas. Es una propuesta que nosotros la sistematizamos, nos sentamos al principio del año y armamos el calendario. A fin de año Inspección de Educación Física nos pasa un resumen de la cantidad de gente que participó de cada uno de los encuentros, tanto instituciones como la cantidad de alumnos. Eso se hace con salida educativa, por lo tanto hay registro de todo el número, recuerdo en este momento que el paso fue de trabajar con 800 o 900 chicos a trabajar con más de 10 mil. Si yo trabajo para promocionar la práctica de deporte voy a la escuela que es donde está el pibe, y promocionó la práctica deportiva ahí adentro, con el fin de que el chico una vez que termina la escuela tenga ganas de ir a hacer deporte a un club”, expresó.

Ese vínculo con lo educativo también queda de manifiesto en el vínculo con el Instituto Superior de Formación Docente N° 47, o más conocido como el profesorado de Educación Física. “Esto aparece dentro del proyecto macro de Centro Deportivo Municipal, el aporte al profesorado de Educación Física con su nuevo edificio, que es mejorar la calidad educativa del profesor de educación física”, señaló a medida que enumeraba cómo los estudiantes durante su formación participan de manera activa en distintas propuestas que se realizan durante todo el año.

Torneo Proyección

Uno de los hitos más recientes del área, y que se vincula con lo mencionado previamente, es el denominado Torneo Proyección de fútbol, cuya primera edición culminó el pasado fin de semana.

“Por un lado, promovemos la participación, pero por otro lado el fútbol es un deporte difícil, que es inclusivo hasta determinada edad, después exige determinadas condiciones que no todos cumplen, entonces cuando empiezan a competir hay muchos chicos que quedan por fuera de ese espacio, ese eso era algo que a nosotros nos venía haciendo mucho, pero mucho ruido”, inició su mención con respecto al certamen que en las últimas horas consagró a Racing y Embajadores.

En ese sentido, explicó que en lo que es el pasaje de las “escuelita de fútbol” y a las divisiones formativas “te quedaban un montón de chicos por fuera de la competencia”. Fue por ello, continuó, que “conformamos en conjunto con los clubes un torneo paralelo” con el eje en la inclusión y formación. “Es en canchas habilitadas, con el Colegio de Árbitros que colaboró con los árbitros que están en formación. Todos los chicos que no podían formar parte del torneo de la Liga de Fútbol, forman ahora parte del torneo Proyección”.

De esta primera edición participaron cinco clubes, además de un selectivo del Programa de Fútbol Barrial, que jugó representando a la Subsecretaría de Deportes. “Se le da participación a chicos que de otra manera posiblemente hubiesen abandonado el deporte a temprana edad”.

La participación del equipo interbarrial también se lleva a cabo con “el objetivo de que los distintos formadores de los clubes también los vean y que a partir de allí se pueda trabajar sobre algún sistema de beca para que este chico del barrio vaya al club”, agregó. Vale mencionar que esto ya sucede y actualmente hay chicos surgidos del interbarrial que integran las formativas de clubes del Partido.