Cuenta DNI: continúan los beneficios para jubilados en supermercados con presencia en Olavarría

Durante los meses de enero y febrero, las personas jubiladas que cobran sus haberes a través del Banco Provincia continúan accediendo a un beneficio exclusivo con Cuenta DNI, que permite sumar un 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del IPS, quienes pueden obtener un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, pagando con Cuenta DNI mediante código QR o Clave.

Este descuento adicional se acumula con las promociones generales que ofrecen distintas cadenas de supermercados, entre ellas Chango Más y Carrefour, que cuentan con sucursales en Olavarría. También participan DÍA, Toledo, Nini y Vital, con devoluciones que van del 10% al 20%, con y sin tope, según la promoción.

Para conocer el detalle de esta y otras promociones vigentes, se puede consultar la información disponible en la sección Cuenta DNI del Banco Provincia.