Declaran emergencia agropecuaria por inundaciones en ocho partidos bonaerenses

Buenos Aires, 11 diciembre (NA) – El Ministerio de Economía declaró y prorrogó el estado de emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en ocho partidos de la provincia de Buenos Aires, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución 1974/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, se extendió la emergencia para las explotaciones agropecuarias afectadas en los partidos de Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar.

La medida responde a la solicitud elevada por la provincia de Buenos Aires mediante los decretos provinciales 2779 y 2780 del 8 de noviembre de 2025, que fueron analizados en la reunión del 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En el caso de los partidos de Veinticinco de Mayo y Saladillo, se trata de una prórroga del estado de emergencia que había sido declarado originalmente por el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025 y convalidado mediante la resolución ministerial 1305/2025.

Para el resto de los partidos afectados, la norma declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario según corresponda, abarcando múltiples circunscripciones en cada jurisdicción.

La resolución instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a las instituciones bancarias nacionales a arbitrar los medios necesarios para que los productores afectados gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509, que incluyen diferimientos impositivos y facilidades crediticias.

