El Banco Nación acreditó por error hasta $700.000 en cuentas sueldo de sus clientes

Como si fuese un regalo de Navidad atrasado o uno de Reyes adelantado, muchos clientes del Banco Nación se encontraron con dinero extra en sus cuentas. Fueron unos 700.000 pesos. Pero la ilusión duró pocas horas, ya que la entidad explicó que se trató de un «error técnico que comenzó a subsanarse».

En el último día del año, miles de clientes del Nación, en su mayoría empleados estatales, recibieron, junto con su salario del mes un «extra», que en muchos casos llegó a los $ 699.177,82.

Como la entidad implementó desde este año su cuenta remunerada, ni bien se acreditan saldos en las cajas de ahorro de sus clientes, comienzan a aparecer rendimientos. Pero estas sumas no tenían relación con esos movimientos, sino que se trató de un «error técnico» que con el correr de las horas volverá a «arreglarse», según explicaron desde el BNA.

El movimiento extra también se vio en las cuentas en dólares, en las que se acreditaron «por arte de magia» hasta US$ 370,04. Ambos movimientos aparecieron reflejados en la cuenta como REND.PESO y REND.USD.

En la entidad no aclararon cuántas cuentas se vieron impactadas por este «error millonario», pero para tomar perspectiva del alcance, el Nación tiene actualmente más de 20 millones de cuentas y es el banco más grande del país.