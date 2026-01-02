El Gobierno nacional creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

El Gobierno nacional anunció la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo esquema que unifica los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y pone fin al sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente hasta ahora.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, y da por concluido el período de transición iniciado en junio de 2024. A partir de esta normativa, queda eliminado el esquema de segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) y se establece una única categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia.

El nuevo régimen alcanza a los hogares que reciben subsidios para el consumo de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos. Según indicó el Ejecutivo, el objetivo es garantizar el acceso al consumo energético indispensable a los hogares vulnerables.

Registro único y criterios de acceso

El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), creado en 2022. No obstante, los usuarios que ya se encontraban inscriptos no deberán reinscribirse, ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema. La información podrá actualizarse a través de la plataforma Mi Argentina y mediante trámites a distancia.

Podrán acceder al beneficio los hogares cuyos ingresos netos totales sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar Tipo 2, de acuerdo con los valores establecidos por el INDEC. Este criterio permite mantener la asistencia a los hogares que ya se encontraban en el antiguo Nivel 2 y también incluir a una parte de los usuarios que integraban el Nivel 3.

Consumos subsidiados y bonificaciones

Para la energía eléctrica, el decreto fijó bloques de consumo base de 300 kWh mensuales en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Se prevén valores diferenciados para provincias con temperaturas más elevadas.

En el caso del gas natural, se mantuvieron los volúmenes de consumo vigentes, los cuales fueron extendidos al gas propano por redes, incorporando a alrededor de 50 mil hogares que no tenían acceso al régimen anterior.

El esquema de bonificaciones establece un descuento del 50% sobre el consumo base tanto para electricidad como para gas, con ajustes estacionales. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional, que comenzará en 25% en enero y se reducirá de manera progresiva hasta llegar a 0% en diciembre.

Subsidio para garrafas

Para los usuarios de garrafas y gas propano, el subsidio se transferirá de manera directa a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago. El beneficio cubrirá el equivalente a media garrafa mensual durante todo el año, con una garrafa adicional durante los meses de invierno.