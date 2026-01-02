Con 70 radares activos y multas más caras, comenzó el verano en rutas bonaerenses

El verano comenzó en la provincia de Buenos Aires con un nuevo aumento en las multas de tránsito y un refuerzo de los controles de velocidad en rutas clave, especialmente en los corredores turísticos hacia la Costa Atlántica.

El Gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) para el bimestre enero–febrero, lo que implicó un incremento del 5,6% en las sanciones por infracciones viales, en línea con la suba del precio de la nafta Premium. De este modo, algunas multas pueden alcanzar montos cercanos a los 2 millones de pesos.

Según el esquema vigente, exceder los límites de velocidad, circular sin seguro o con la VTV vencida puede derivar en sanciones de hasta $1.807.000, mientras que negarse a un control de alcoholemia puede superar los $2.100.000.

Más de 70 radares en rutas turísticas

En el inicio de la temporada estival se encuentran activos más de 70 radares de fotomultas distribuidos en rutas de alto tránsito turístico, entre ellas las rutas 2, 11, 36, 63 y 74.

La Ruta 2, principal vía de acceso a Mar del Plata, concentra la mayor cantidad de dispositivos, con 48 radares instalados en distintos tramos, tanto en sentido ascendente como descendente. Los controles comienzan en zonas cercanas al Área Metropolitana, como Berazategui y La Plata, donde el límite de velocidad desciende a 80 km/h, y continúan en sectores urbanos como Lezama, donde la máxima permitida es de 60 km/h.

También se destacan los controles en Castelli y Dolores, puntos históricos de fiscalización, con límites que oscilan entre 80 y 100 km/h según el tramo.

Por su parte, la Ruta 11, utilizada por quienes viajan al Partido de la Costa, Pinamar o Villa Gesell, cuenta con 11 radares fijos, entre ellos los ubicados en General Lavalle, donde en algunos sectores la velocidad máxima permitida es de 40 km/h.

Valores actualizados de las multas

Con el nuevo cuadro tarifario, las infracciones más frecuentes tienen los siguientes rangos:

Exceso de velocidad : entre $271.050 y $1.807.000

: entre $271.050 y $1.807.000 Conducir alcoholizado : entre $542.100 y $1.807.000

: entre $542.100 y $1.807.000 Negarse a test de alcoholemia : entre $903.500 y $2.168.400

: entre $903.500 y $2.168.400 Circular sin seguro : entre $542.100 y $1.807.000

: entre $542.100 y $1.807.000 Circular con VTV vencida : entre $542.100 y $1.807.000

: entre $542.100 y $1.807.000 Pasar semáforo en rojo o circular a contramano : entre $542.100 y $1.807.000

: entre $542.100 y $1.807.000 No usar cinturón o casco : entre $90.350 y $180.700

: entre $90.350 y $180.700 Falta de documentación: entre $90.350 y $180.700

Las autoridades recomiendan respetar los límites de velocidad, verificar la documentación obligatoria y extremar los cuidados al circular, especialmente en rutas con alta afluencia turística.