Nació el primer bebé del año en Clínica CEMEDA

En la mañana de este viernes 2 de enero, se registró el nacimiento del primer bebé del año en la Clínica Cemeda de Olavarría. Se trata de Ivo Acosta Paz, quien llegó al mundo para alegría de su familia y del personal de salud de la institución.

El nacimiento se produjo a las 8:22 horas. Según informaron desde el centro asistencial, el pequeño Ivo presentó un excelente estado de salud, con un peso de 3,670 kilogramos.

Sus padres, Pablo Acosta y Violeta Paz, recibieron con emoción la llegada de su hijo, quien se convirtió en el primer protagonista del calendario de nacimientos del 2026 en el mencionado centro de salud privado de nuestra ciudad.