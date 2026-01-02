Interbloque de La Libertad Avanza en Olavarría: una concejala denunció aprietes y rechazó la unificación

«Me apretaron: lo haces o te sacamos de LLA», dijo Adela Casamayor y acusó al coordinador seccional de La Libertad Avanza.

La anunciada conformación de un interbloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Olavarría quedó envuelta en una fuerte polémica interna luego de que la concejala Mariela Casamayor denunciara presiones para aceptar el armado y afirmara que no integra dicho esquema.

HCD 2024

En declaraciones a la periodista Claudia Bilbao (Radio M), la edil relató cómo se desarrollaron las negociaciones previas y cuestionó la fotografía difundida a fines de diciembre que mostró una aparente unidad del espacio.

“Esta foto de unidad no representa a Javier Milei. En La Libertad Avanza en Olavarría no se milita lo que milita Milei”, sostuvo Casamayor.

Según explicó, las conversaciones comenzaron días antes del cierre del año, con reuniones impulsadas desde la conducción seccional del espacio. En ese marco, señaló que tanto ella como el concejal Marcelo Petehs habían expresado su negativa inicial.

“Nosotros dijimos claramente que no queríamos volver a trabajar con determinadas personas. Nos fuimos de ese lugar por un motivo y no queríamos volver a lo mismo”, afirmó.

La concejala indicó que la reunión decisiva se realizó el 31 de diciembre por la mañana y que allí se le planteó la necesidad de avanzar con la unificación. Según su relato, la propuesta derivó en presiones explícitas.

“Me apretaron, me amenazaron. Si no aceptás, te sacamos de La Libertad Avanza, me dijeron”, denunció.

Casamayor detalló que se opuso a integrar un bloque único y que su postura fue sostener la identidad política propia dentro del Concejo Deliberante. “Yo no quiero perder mi identidad dentro del Concejo. Un interbloque no es lo mismo que un bloque único”, explicó.

En ese sentido, afirmó que el planteo fue presentado como una condición ineludible. “Me dijeron que si no aceptaba, iban a tomar otras decisiones conmigo”, agregó.

Tras la difusión pública del acuerdo y de la fotografía, Casamayor sostuvo que manifestó nuevamente su rechazo. “De mi parte no hay interbloque. Yo no estoy de acuerdo y ya lo dejé claro”, agregó.

También señaló que se enteró por medios de comunicación de definiciones internas que no habían sido informadas durante las reuniones. “Nos dijeron que no había coordinador definido y después me entero por los medios que ya estaba designado”, cuestionó.

Finalmente, la concejala remarcó que mantiene su postura pese a las consecuencias que pueda tener. “Si esto implica que me saquen de La Libertad Avanza, me hago cargo. Mis valores no se negocian”, concluyó.