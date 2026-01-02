Secuestran 30 kilos de carne en investigación por abigeato en el barrio Nicolás Avellaneda

En el marco de una investigación por un hecho de abigeato cometido en jurisdicción de la Comisaría Segunda, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Olavarría llevó adelante un operativo que permitió el secuestro de cortes cárnicos de procedencia ilícita.

El hecho que dio origen a la causa, bajo la IPP 01-02-006463-25, ocurrió en las inmediaciones de la calle La Rioja y Frontera Sur. Tras las tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios por parte de los efectivos del CPR, el Juzgado de Garantías N° 2 libró una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el barrio Nicolás Avellaneda.

Resultados del operativo

Durante el procedimiento realizado el pasado 31 de diciembre, las autoridades informaron que el resultado fue positivo. En la vivienda se procedió al secuestro de: Un costillar, una paleta y una lengua.

Los cortes, correspondientes a un animal vacuno, arrojaron un pesaje total aproximado de 30 kilos. Asimismo, se confirmó que se extrajeron muestras cárnicas que serán utilizadas para realizar los cotejos correspondientes en el avance de la instrucción.

El operativo y las actuaciones realizadas contaron con el aval del Dr. Juan Mañero, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato y Conexos (AFDAYC) de Olavarría. (En Línea Noticias)