En la provincia, en términos reales, cayó la recaudación del impuesto Inmobiliario y los Ingresos Brutos

El Senador Provincial Marcelo Daletto presentó un informe de los números de la Provincia de Buenos Aires donde dejó demostrado que, en términos reales, cayó la recaudación de los impuestos bonaerenses, en particular el Inmobiliario y los Ingresos Brutos.

Al introducir el trabajo, el Senador Daletto señaló: «concluida la primera mitad de 2025, este informe presenta un relevamiento de la evolución y el comportamiento de los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Para su elaboración se analizaron los datos disponibles correspondientes al primer semestre del año: la recaudación tributaria propia de la Provincia y los fondos recibidos por Coparticipación Federal de Impuestos. Mensualmente, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires publica la información relativa a los ingresos por recaudación de impuestos. A su vez, el Ministerio de Economía de la Nación informa diariamente las transferencias por Coparticipación Federal, constituyendo ambas fuentes oficiales la base de este informe. Cabe señalar que el análisis no incluye los ingresos no tributarios ni las transferencias nacionales no automáticas, por tratarse de información no publicada al momento de su elaboración.»

El Senador Marcelo Daletto indicó: «si desagregamos los recursos provinciales durante el primer semestre de 2025, observamos una baja del Inmobiliario (-26,3%) y de IIBB (-2,7%): no todas son buenas noticias para Kicillof.»

Señaló, «nuestro nuevo informe sobre la evolución y el comportamiento de los recursos de la Provincia de Buenos Aires demuestra además que los recursos provinciales no superan a la inflación, mientras que las transferencias nacionales tuvieron una mejora del 5,3% en términos reales.»