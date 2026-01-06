En un violento accidente murió el padre del Intendente de Saavedra

En un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en la ruta provincial 85, entre las ciudades de Coronel Pringles y Tres Arroyos, en cercanías del paraje La Virginia, falleció el padre del intendente del Municipio de Saavedra, Matías Nebot.

La información fue confirmada por distintas fuentes y confirmado por los colegas de La Nueva

La víctima fatal fue identificada como Carlos Alberto Nebot, de 74 años de edad, oriundo de Pigüé, quien conducía una camioneta que impactó por detrás contra un camión con acoplado que portaba cereal.

Nebot manejaba una Nissan Frontier y se dirigía desde Pringles hacia Tres Arroyos.

Las primeras pericias visuales y el testimonio de testigos señalan que la camioneta impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado del camión. El conductor del vehículo mayor resultó ileso.

A cargo de la investigación se encuentra la Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles y la Policía Científica de Coronel Suárez. La carátula es Homicidio culposo.