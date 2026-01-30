Falleció Luis Rolando Lata, secretario legislativo del Senado bonaerense

Este viernes se conoció el fallecimiento de Luis Rolando Lata, quien se desempeñaba como secretario legislativo de la Cámara Alta.

Lata fue un dirigente con una extensa trayectoria política dentro del peronismo, especialmente en el partido de La Matanza, donde se consolidó como una figura histórica del espacio. Su labor en el Senado bonaerense era central para la coordinación del trabajo parlamentario y administrativo de la institución.

Desde la Cámara Alta expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de militancia ante la pérdida del funcionario.