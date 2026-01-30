Azul: el Municipio invirtió casi 17 millones de pesos en una bomba para emergencias hídricas

La municipalidad de Azul concretó la compra de una nueva bomba de tipo cardánica, un equipamiento de alta resistencia diseñado para el movimiento de grandes caudales de agua en situaciones de emergencia o mantenimiento. La inversión para la adquisición de esta maquinaria ascendió a los 16.900.000 pesos.

El nuevo equipo tiene una capacidad de descarga que oscila entre los 150 y 500 m3 por hora. Una de las características principales de esta bomba es que no requiere de red eléctrica para su funcionamiento, ya que opera conectada a la toma de fuerza de un tractor, lo que permite su despliegue en cualquier punto del partido ante contingencias.

Prueba de funcionamiento en el Balneario

Este viernes por la mañana, personal municipal realizó la prueba técnica de la maquinaria en el sector de Playa Chica, dentro del Balneario Municipal. El operativo sirvió para verificar el rendimiento del equipo y, simultáneamente, para recircular el agua en el sector.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, explicó durante la jornada: “Estamos presentando la bomba que se compró y aprovechando para re-circular el agua en el Balneario”.

El funcionario señaló que, debido a las altas temperaturas, el objetivo inmediato es evitar que el piletón del espacio público se desagote para que pueda estar disponible durante el fin de semana. “Estamos probando este equipo que antes el municipio no tenía y verificando su capacidad y funcionamiento”, concluyó Vitale.