Gobierno bonaerense analiza “alternativas” para pagar un plus salarial a estatales

El Gobierno bonaerense analiza por estas horas alternativas para replicar en la administración provincial el plus salarial que Nación entregará a estatales, una medida que es reclamada por los gremios locales.

Según indicaron fuentes oficiales, la Provincia evalúa “distintas alternativas” para afrontar un plus salarial similar al que el Gobierno nacional oficializará para sus empleados estatales.

No obstante, desde Gobernación aclararon que hasta que no se resuelva la aprobación de la Ley Impositiva no habrá precisiones sobre los recursos que dispondrá el Ejecutivo, y por lo tanto no puede comprometer gastos. La misma fórmula utilizó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, para adelantarle a los gremios del Estado la imposibilidad de adelantar aún una discusión paritaria.

Según se informó, Kicillof analizó junto al Presidente Alberto Fernández “las distintas alternativas que estudia la provincia para afrontar” el plus salarial para los estatales.

Reclamo de gremios



Este fin de semana, los gremios del Estado bonaerense comenzaron a reclamar por la aplicación del plus en la provincia.

El titular de ATE, Oscar De Isasi, señaló que “el aumento salarial para trabajadores privados y del Estado nacional debe otorgarse a los del Estado bonaerense y de los municipios, daba la angustiosa situación que atraviesan”.

El sindicalista pidió que “este aumento de emergencia no vaya en desmedro de un urgente llamado a paritarias”.

En tanto, fuente de UPCN se mostraron en sintonía. En este sentido, le dijeron a DIB que una vez que el incremento se confirme en Nación “vamos a tratar de que se replique”. “Si no se replica habrá que ver de qué manera se soluciona la diferencia perdida del año pasado en la provincia”, agregaron. (DIB)

